13. Landestitel für „Müllerin“ 9-Darter bei den Bandits Open in Simmern Sascha Wetzlar 28.04.2026, 10:54 Uhr

i Max Christmann von den DSC Bandits Kastellaun schaffte es in die K.o.-Runde, für eine Top-Platzierung reichte es am Ende bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Simmern nicht. B&P Schmitt

9-Darter bei den Bandits Open in der Simmerner Hunsrückhalle – im Rahmen der RLP-Meisterschaften gelang einem Bundesligaspieler aus Montabaur das Kunststück des perfekten Legs.

Eigentlich rechnete man damit, dass die 19. Auflage der one80-Bandits-Steeldart-Open eine Veranstaltung wird, die im Vergleich zu vorherigen Turnieren in eher ruhigem Fahrwasser verläuft. Doch weit gefehlt. Stattdessen gab es Geschichten ohne Ende in den zwei Tagen des Dartsports in der Simmerner Hunsrückhalle.







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