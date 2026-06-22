Diese Niederlage tat nicht mehr weh: Für den bereits gesicherten Limburger HC war das abschließende 0:5 gegen Meister Dürkheimer HC leicht zu verschmerzen, zumal die Grünhemden deutlich unter Wert geschlagen wurden.
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Der Limburger HC hat die Saison in der West-Gruppe der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd mit einer 0:5 (0:2)-Heimniederlage gegen Meister Dürkheimer HC abgeschlossen. Da der Klassenverbleib bereits vorher gesichert war, fiel die Niederlage für die Gastgeber letztlich nicht mehr ins Gewicht.