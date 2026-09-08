Was ist für die Handballer des TV Bad Ems in der neuen Oberligasaison drin? Nachdem sich die Kurstädter zuletzt zumeist in der erweiterten Spitzengruppe getummelt hatten, sollten sie auch heuer imstande sein, im Kampf um Rang vier mitzumischen.
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Mit einwöchiger Verzögerung – die ursprünglich als Auftakt vorgesehene Partie gegen den TuS Weibern wurde auf Wunsch der Eifeler auf Samstag, 21. November verlegt – starten die Handballer des TV Bad Ems am Freitagabend ab 20 Uhr in die nächste Oberliga-Saison.