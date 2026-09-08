TV baut auf seine Jugend Wie gehabt: Bad Emser fischen weiter im eigenen Teich Stefan Nink 08.09.2026, 16:12 Uhr

i Colin Feldenz (am Ball) kann zwar während der Woche aus beruflichen Gründen nicht mit dem Bad Emser Oberligateam trainieren. Dennoch traut Trainer Andreas Klute dem Eigengewächs in der neuen Runde den nächsten bedeutenden Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu. Andreas Hergenhahn

Was ist für die Handballer des TV Bad Ems in der neuen Oberligasaison drin? Nachdem sich die Kurstädter zuletzt zumeist in der erweiterten Spitzengruppe getummelt hatten, sollten sie auch heuer imstande sein, im Kampf um Rang vier mitzumischen.

Mit einwöchiger Verzögerung – die ursprünglich als Auftakt vorgesehene Partie gegen den TuS Weibern wurde auf Wunsch der Eifeler auf Samstag, 21. November verlegt – starten die Handballer des TV Bad Ems am Freitagabend ab 20 Uhr in die nächste Oberliga-Saison.







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