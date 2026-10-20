HSG Birkenfeld siegt klar
Victoria Schmidt präsentiert sich in Top-Verfassung 
Hier wird Victoria Schmidt per Siebenmeter bezwungen, doch die Torhüterin der HSG Birkenfeld bot eine großartige Leistung gegen
Hier wird Victoria Schmidt per Siebenmeter bezwungen, doch die Torhüterin der HSG Birkenfeld bot eine großartige Leistung gegen die HSG Saarbrücken.
Stefan Ding

Mit einer gewaltigen Führung nach 14 Minuten legten die Handballerinnen der HSG Birkenfeld den Grundstein zu ihrem Heimsieg gegen die HSG Saarbrücken.

Lesezeit 1 Minute
Ihren vierten Saisonsieg haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gefeiert. Gegen die HSG Saarbrücken gab es einen 31:29 (17:9)-Heimerfolg. Das Ergebnis hört sich knapper an als die Partie verlaufen ist, denn die Birkenfelderinnen hatten alles im Griff und legten den Grundstein für die zwei Punkte in der ersten Halbzeit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport