Mit einer gewaltigen Führung nach 14 Minuten legten die Handballerinnen der HSG Birkenfeld den Grundstein zu ihrem Heimsieg gegen die HSG Saarbrücken.
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Ihren vierten Saisonsieg haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gefeiert. Gegen die HSG Saarbrücken gab es einen 31:29 (17:9)-Heimerfolg. Das Ergebnis hört sich knapper an als die Partie verlaufen ist, denn die Birkenfelderinnen hatten alles im Griff und legten den Grundstein für die zwei Punkte in der ersten Halbzeit.