HSG Birkenfeld siegt klar Victoria Schmidt präsentiert sich in Top-Verfassung Sascha Nicolay 20.10.2026, 14:18 Uhr

i Hier wird Victoria Schmidt per Siebenmeter bezwungen, doch die Torhüterin der HSG Birkenfeld bot eine großartige Leistung gegen die HSG Saarbrücken. Stefan Ding

Mit einer gewaltigen Führung nach 14 Minuten legten die Handballerinnen der HSG Birkenfeld den Grundstein zu ihrem Heimsieg gegen die HSG Saarbrücken.

Ihren vierten Saisonsieg haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gefeiert. Gegen die HSG Saarbrücken gab es einen 31:29 (17:9)-Heimerfolg. Das Ergebnis hört sich knapper an als die Partie verlaufen ist, denn die Birkenfelderinnen hatten alles im Griff und legten den Grundstein für die zwei Punkte in der ersten Halbzeit.







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