Sieg im ersten Heimspiel Verjüngungskur der HSG Westerwald schreitet gut voran Marco Rosbach 23.09.2026, 09:59 Uhr

i Philipp Wolf (am Ball) steuerte drei Treffer zum 36:30-Heimsieg der HSG Westerwald gegen den den TV Bassenheim beim. Horst Wengenroth

Aus der eingleisigen Handball-Verbandsliga hatte sich die HSG Westerwald freiwillig zurückgezogen. Eine Etage tiefer landeten die Kombinierten im ersten Heimspiel der Saison den zweiten Sieg. Vor allem die Verjüngung schreitet gut voran.

Mit einem 36:30-Heimsieg über den TV Bassenheim konnte die HSG Westerwald auch im ersten Heimspiel der Saison einen deutlichen Sieg feiern. Nach dem Auftakterfolg beim SV Untermosel starteten die Westerwälder gegen die ersatzgeschwächten Gäste vom Rhein gut und lagen in der 11.







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