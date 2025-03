Für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden bleibt nur noch das Prinzip Hoffnung. Nach der erwartbaren Niederlage in Merchweiler muss die Mannschaft auf die Konkurrenz hoffen, um am Ende Rang vier zu erreichen.

Es war die erwartete Niederlage für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden: Die stark dezimierte Mannschaft um Coach Martin Rozycki verlor ihr Auswärtsspiel bei der MSG Merchweiler/Itzenplitz 3 deutlich mit 36:25 (18:11), und rutschte damit auf Rang vier ab. Es bleibt dabei: Der TV muss, um diesen vierten Platz zu behaupten, auf die Konkurrenz hoffen, zumal Illtal 3, aktuell auf Platz sechs liegend, noch zwei Spiele zu absolvieren hat und es für Birkenfeld in der kommenden Woche zum ungeschlagenen Tabellenführer ASC Quierschied geht.

In Merchweiler war vor allem aus zwei Gründen nichts zu holen: „Wir hatten von Beginn an Schwierigkeiten mit dem Harz“, sagte Rozycki. „Fehlerfreie Angriffe mit Druck auf die Abwehr oder ein ordentlicher Wurf aus der zweiten Reihe waren leider eine Seltenheit.“ Hinzu kam, dass die Gäste stark dezimiert angereist waren, auf zahlreiche Stammspieler aus unterschiedlichen Gründen hatten verzichten müssen.

„Die Jungs haben das ordentlich runtergespielt, jeder hat alles gegeben, und keiner spielt absichtlich einen Fehlpass oder trifft das Tor nicht.“

TV-Trainer Martin Rozycki machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf

Dem Team, das am Ende auf dem Platz stand, machte der Trainer dann auch überhaupt keinen Vorwurf. Vor allem in der zweiten Halbzeit steigerte sich der TV, stand in der Abwehr stabiler und verzeichnete einige Ballgewinne, die dann in Tempogegenstößen mündeten. „Allerdings fehlte uns da dann oft die Präzision, sodass wir selten Profit daraus ziehen konnten“, sagte der Trainer, der selbst in den letzten zehn Minuten noch das Trikot überstreifte und immerhin drei Treffer beisteuerte.

TV Birkenfeld: Engel – Kraft (5), J. Praß (3), Martin Rozycki (2), Janne Lang, Marco Rozycki (4), Schöpfer (3), Loch (1), F. Altes (4), G. Praß (2), Wegert (1).