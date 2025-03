TVB schlüpft in Merchweiler in Außenseiterrolle

Rang vier in der Bezirksliga-Tabelle. Das ist immer noch das große Ziel der Handballer des TV Birkenfeld. Allerdings hat die Mannschaft von Martin Rozycki am Wochenende eine schwere Aufgabe vor der Brust. Aus mehreren Gründen.

Selbst das Maximum rausholen und gleichzeitig auf die Konkurrenz hoffen, so lautet die Devise bei den Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Merchweiler vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19.30 Uhr) bei der MSG Merchweiler/Itzenplitz 3 und mit Blick auf das Saisonziel, unter den ersten Vier zu landen.

Die Gastgeber nehmen aus mehreren Gründen die Favoritenrolle ein. Da wäre erstens die Platzierung zu nennen: Die Merchweiler’ Dritte steht aktuell auf Tabellenplatz zwei, hat erst drei Niederlagen kassiert. Da wäre zweitens die Tatsache, dass in Merschweiler mit Harz gespielt werden darf, was den Hausherren gegenüber dem nicht an Harz gewohnten TV einen Vorteil bringen sollte. Und da wäre drittens die angespannte Personallage bei den Gästen.

„Da müssen wir versuchen, schnell nach vorne zu spielen, um zu einfachen Toren zu kommen.“

TV-Trainer Martin Rozycki

Aufgrund von Abifeier, Geburtstagen und „anderen ’wichtigeren’ Feierlichkeiten“, wie es Trainer Martin Rozycki nennt, stehen ihm gerade einmal sieben Feldspieler zur Verfügung, von denen wiederum mit Jonas Loch (Schulterprobleme), Lukas Schöpfer (Kniebeschwerden) und Florian Altes (Handgelenksprobleme) drei angeschlagen ins Spiel gehen. Um zumindest ein wenig für Entlastung zu sorgen, hat Rozycki Florian Sicks „aus dem Winterschlaf geweckt“,, zudem wird der Trainer-Bruder Marco, der am Sonntag mit dem SC Birkenfeld auch als Fußballer ran muss, aushelfen, „und ich werde mich auch umziehen und für den Notfall bereit sein“, sagt der Coach. Immerhin: Mit Julius Engel hat sich auch ein Keeper zum Aushelfen bereit erklärt.

Die Voraussetzungen gegen eine mit vielen erfahrenen Akteuren besetzte Gastgeber-Truppe könnten also besser sein. „Wir werden alles reinwerfen müssen und wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten“, sagt Rozycki. Die Gastgeber erwartet er im Spiel nach vorn langsam, aber effektiv. „Da müssen wir versuchen, schnell nach vorne zu spielen, um zu einfachen Toren zu kommen.“