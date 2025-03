TV Birkenfeld will Rang drei festigen

An das Hinspiel gegen den TuS Wiebelskirchen hat Martin Rozycki, Coach der Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden, nicht die besten Erinnerungen. Da setzte es eine 27:31-Niederlage, auch deswegen, weil der TV nicht damit zurechtkam, dass die Saarländer ihre Angriffe mit sieben Feldspielern ausgespielt hatten. Vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gab es deswegen eine umfassende Videoanalyse, in der die Fehler angesprochen und Lösungen aufgezeigt wurden. Denn eins ist klar: Das Heimspiel will Rozycki unbedingt gewinnen, auch um den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und unsere Siegesserie fortsetzen können“, sagt er und will seiner Mannschaft die nötigen Werkzeuge für den Sieg an die Hand geben. Aktuell bangt et allerdings noch um drei, vier Akteure, die unter der Woche gesundheitlich angeschlagen waren. „Da müssen wir kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz sinnvoll ist“, so der Coach.