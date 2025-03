Drei Punkte haben die Bezirksliga-Handballer des HC St. Ingbert-Hassel 2 in dieser Spielzeit geholt, dreimal gab es zu Hause ein Unentschieden – auch gegen den TV Birkenfeld/Nohfelden, der seinerseits gegen den Tabellenletzten nicht über ein 21:21 (13:11) hinauskam.

„In der ersten Hälfte war das ganz klar Einstellungssache, da waren wir in der Abwehr nicht gut und haben vorne nicht getroffen“, fasste es Coach Martin Rozycki zusammen. Die Konsequenz: ein Zwei-Tore-Rückstand. In den zweiten 30 Minuten steigerte sich seine Mannschaft, vor allem im Defensivverbund deutlich, kassierte nur acht Gegentreffer, traf allerdings vorne auch nur elf Mal ins Schwarze. „Ich glaube, wir haben mehr als die Hälfte unserer Bälle verworfen“, haderte Rozycki mit der Abschlussschwäche. Das lag seiner Meinung nach zum einen an vielen falschen Entscheidungen, zum anderen aber auch an einem gut aufgelegten Keeper auf Seiten der Gastgeber.

Martin Rozycki richtet Blick schon aufs kommende Wochenende

Hinzu kam, dass in der St. Ingberter Halle, anders als man es beim TV erwartet hatte, doch mit Harz gespielt wurde, und das die Gastgeber durch Mike Finkler Unterstützung aus dem Kader der Ersten hatten: Finkler kam aus einer längeren Verletzung und trug sich gleich acht Mal in die Torschützenliste ein.

Mit Blick auf die Tabelle wird dem Birkenfelder Trainer noch nicht bange. Aktuell steht seine Mannschaft weiterhin auf Rang drei, will das entscheidende Spiel gegen die Black Bulls Alsweiler am kommenden Wochenende unbedingt ziehen. „Dann stehen die Chancen gut, dass wir unter die ersten Vier kommen“, so Rozycki. Diese Platzierung würde zu einem Verbleib in der künftig eingleisigen Bezirksliga berechtigen.

Moch – Kraft (6/4), Arnold, J. Altes, J. Praß (1), Janne Lang (1), Topolski (2), Kandels, Loch (2), F. Altes (2), G. Praß (3), Welker (1), Stein (1), Wegert (2).