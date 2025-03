Nach der Partie rang Martin Rozycki, Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden, um die richtigen Worte, eigentlich rang er generell um Worte. Denn seine Mannschaft hatte im Kampf um die ersten vier Plätze in der Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen, hatte die Partie gegen einen direkten Konkurrenten, die Black Bulls Alsweiler 2 mit 20:25 (13:9) verloren und muss nun beim Erreichen des Ziels noch mehr auf die Schützenhilfe anderer Mannschaften hoffen.

Dabei hatte alles so verheißungsvoll begonnen in der Birkenfelder Halle am Berg. Die Gastgeber waren schnell auf 7:0 und 8:1 davongezogen, hatten defensiv nichts anbrennen lassen und offensiv konsequent getroffen. „Die Abwehr stand wirklich richtig gut und bis zur 20. Minute haben wir eigentlich nur Gegentreffer nach Siebenmetern und nach einem Tempogegenstoß bekommen“, so Rozycki.

„Manchmal ist man einfach ratlos“

TVB-Coach Martin Rozycki

Doch ab besagter 20. Minute gaben die Hausherren die anfängliche Souveränität mehr und mehr aus der Hand, waren im Defensivverbund nicht mehr so konsequent wie noch zu Beginn, leisteten sich offensiv immer wieder technische Fehler.

Nach rund 40 Minuten mündete das dann in der ersten Alsweilerer Führung – und die hatte bis zum Ende Bestand, weil es die Gastgeber nicht mehr schafften, an ihre Leistungen anzuknüpfen. Auch mit zwei Auszeiten und mit der Umstellung auf eine offensive Deckung erreichte Rozycki nicht das gewünschte Ziel. Der Coach war, wie erwähnt, entsprechend sprachlos, konnte das, was er zuvor gesehen hatte, nur bedingt einordnen: „Manchmal ist man einfach ratlos. Wenn der Wille nicht da ist, noch einmal alles rauszuholen, dann wird es eben schwierig“, sagte er – und wirft mittlerweile einen noch bangeren Blick auf die Tabelle als schon vor der Partie.

TV Birkenfeld: Moch - Kraft (4/1), Arnold, J. Praß (1), Janne Lang (1), Topolski, Jelle Lang (2), Loch (2), F. Altes (5), Geibel, G. Praß (1), Welker, Stein (1), Wegert (3).