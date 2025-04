Es war das letzte Saisonspiel für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden. Auch wenn es in Quierschied die erwartete Niederlage gab, war die Leistung vielversprechend. In welcher Liga es für den TV weitergeht, ist indes noch offen.

Hinter die vorgegebenen Ziele konnte Martin Rozycki, Coach der Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden, zwei Haken machen: Seine Mannschaft hatte ihr Spiel beim Ligaprimus ASC Quierschied erwartungsgemäß verloren, war beim 26:32 (12:15) allerdings unter 40 Gegentoren geblieben und hatte mehr als 20 eigene Treffer geworfen – also genau das, was sich der Coach im Vorfeld der Partie gewünscht hatte.

Und der Ausflug nach Quierschied war umso erfreulicher, weil der HC Illtal 3 sein Spiel gegen den HC St. Ingbert-Hassel 2 überraschend nur Unentschieden spielte, wodurch der TV im Endtableau maximal auf den fünften Rang abrutschen kann – und der könnte zu einer Teilnahme an der künftig eingleisigen Bezirksliga berechtigen. „Das ist allerdings noch offen und hängt davon ab, wie viele Mannschaftsmeldungen es gibt und wie die Verteilung sein wird“, sagt Rozycki.

Rozycki überrascht seine Mannschaft

Der hatte in Quierschied den Gegner und ein Stück weit auch seine Mannschaft überrascht, indem er die ASC-Außenspieler decken und den Rückraum-Mittespieler offensiv decken ließ. „Ich hatte mir noch mal das Videomaterial angeschaut und mich zu dieser Taktik entschieden“, so der Trainer. Sein Team benötigte ein paar Minuten, um die Taktik zu verinnerlichen, kam dann aber gut ins Spiel und bot den Gastgebern, die an diesem Tag vom Verband für den Gewinn der Meisterschaft geehrt worden waren, eine Partie auf Augenhöhe.

Erst in den letzten zehn Minuten konnte Quierschied etwas wegziehen, was auch damit zusammenhing, dass sich beim TV Unkonzentriertheiten und somit auch technische Fehler einschlichen. Dennoch war Rozycki mit der Leistung zufrieden. „Wir haben auch ein Lob vom Gegner dafür bekommen, dass wir ihnen alles abverlangt haben“, so der Trainer. Der sprach seinem Keeper Daniel Moch noch ein Sonderlob für dessen starke Paraden aus.

Birkenfeld: Moch – Kandels (2), J. Altes (2), J. Praß (1), Janne Lang (1), Brücher (1), Loch (6/4), F. Altes (3), Geibel, G. Praß (3), Welker (2), Wegert (5).