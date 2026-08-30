33:35 gegen HSG Bachgau TuS Holzheim zieht bei Generalprobe knapp den Kürzeren René Weiss 30.08.2026, 11:24 Uhr

i Der pfeilschnelle Rechtsaußen Atakan Bulut erwies sich am Samstagabend gegen die HSG Bachgau mit sieben erfolgreichen Abschlüssen als treffsicherster Holzheimer. René Weiss

Der personelle Umbruch ist groß, der Kader hingegen dünn besetzt: Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim dürften vor einer herausfordernden Saison stehen. Der abschließende Test gegen die HSG Bachgau zeigte: Es steht noch reichlich Arbeit an.

Die Handballer des TuS Holzheim haben ihre Serie der Vorbereitungsspiele auf die neue Saison, die am Samstag, 12. September mit dem Gastspiel bei Aufsteiger HSG Pohlheim II beginnt, mit einer knappen Niederlage abgeschlossen. Der hessische Mitte-Oberligist verlor gegen die HSG Bachgau, den letztjährigen Sechstplatzierten der Süd-Staffel, bei der Saisoneröffnung am Diezer Wasserwäldchen mit 33:35 (17:16).







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