Standby-Spieler Stumm und Klünder machen  Unterschied

Es hatte durchaus etwas von einem Krimi, was die Zuschauer in der Handball-Bezirksoberligapartie zwischen dem TV Hermeskeil und der HSG Obere Nahe geboten bekamen. 52 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene hatte die HSG Obere Nahe durch Tim Bamberger das 32:31 erzielt – und diese knappe Führung über die Zeit gerettet. Bester Torschütze bei den Gästen: Standby-Spieler Philipp Stumm mit neun Treffern, gefolgt von einem weiteren Standby-Spieler, Martin Klünder mit sieben Toren.

„Wir haben es zum Ende noch mal unnötig spannend gemacht“, sagte HSG-Coach Jonathan Schäfer, dessen Mannschaft zwischenzeitlich bereits auf fünf Tore weggezogen war, dann aber sowohl auf der Torhüterposition als auch in der Abwehr nicht konsequent genug und deutlich zu fehlerhaft war. „Die hatten viele Würfe über die Außen, die alle drin waren. Die darf man so schon nicht zulassen“, monierte der Trainer.

Dennoch war er mit der Gesamtleistung zufrieden, vor allem vor dem Hintergrund, dass mit Yannik Zühlsdorf und Patrick Kunz beide Mittelspieler im Rückraum gefehlt hatten. „Da war der Spielaufbau zunächst einmal etwas unkoordiniert“, so Schäfer. Dessen Team bekam das aber durch Altmeister Martin Klünder gut in den Griff – und verdiente sich am Ende den knappen Sieg, der zunächst einmal gleichbedeutend mit Rang drei in der Tabelle ist. Den will die HSG Obere Nahe nun auch bis zum Ende verteidigen, muss dazu das letzte Saionspiel gegen die HSG Kastellaun/Simmern III am Samstag, 29. März, aber noch gewinnen. „Dann wären wir quasi best of the rest“, spielte Schäfer auf die Dominanz von Mertesdorf und der HSG Hunsrück III an.

HSG Obere Nahe: Conrad – Schmidt (1), Stumm (9), Wunder (2), Bamberger (3), Schneider (3), Gerster (1), Bunn, Rogoll (2/2), Klünder (7/2), Stimming, Pommer, Christmann (4).