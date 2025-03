Philipp Stumm und Martin Klünder helfen wieder aus

Für die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Obere Nahe steht am Samstag (19.30 Uhr) bereits das vorletzte Saisonspiel auf dem Programm. Dann nämlich reist die Mannschaft von Coach Jonathan Schäfer zum TV Hermeskeil, gegen den es vor rund drei Wochen einen 44:35-Sieg gab. Während Schäfer mit dem Angriffsspiel durchaus zufrieden war, will er den Hebel vor allem in der Defensive ansetzen, will weniger Gegentore kassieren.

Da das Hinspiel durchaus ruppig war, auf Seiten der HSG gab es eine, auf Seiten des TV zwei Rote Karten, gehe es auch darum, sich nicht anstecken zu lassen, das eigene Spiel durchzubringen. Dabei müssen die Gäste auf Rückraumspieler Yannik Zühlsdorf, der leicht angeschlagen ist, verzichten. „Hier habe ich mich rechtzeitig um Ersatz gekümmert“, sagt Schäfer lachend. Sowohl Philipp Stumm als auch Martin Klünder werden mit nach Hermeskeil reisen. Im Tor fehlt Kristofer Rickes, hier soll Christian Gerster als Backup von Hannes Conrad fungieren.