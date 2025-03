Die Saison in der Handball-Bezirksoberliga ist zu Ende, die HSG Obere Nahe hat sie auf Rang drei beendet – und feierte zum Abschluss einen Sieg gegen die HSG Kastellaun/Simmern III. Mit fast gleichem Kader geht es auch in die kommende Spielzeit.

Zum Abschluss gab es noch einmal einen Sieg für die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Obere Nahe: Gegen die HSG Kastellaun/Simmern III gewann die Mannschaft von Coach Jonathan Schäfer nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende deutlich mit 36:29 (15:13) und beendet die Saison auf dem dritten Tabellenplatz.

Die anfänglichen Schwierigkeiten zogen sich sogar über die komplette erste Halbzeit, in der sich die Gastgeber zwar eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung erarbeiten, allerdings spielerisch über weite Strecken nicht überzeugen konnten. „Da hat jeder so ein bisschen sein Ding gemacht, wir haben es nicht als Mannschaft gelöst“, sagte Schäfer.

In dieser Phase war es vor allem Kristofer Rickes im Tor zu verdanken, dass die Zwei-Tore-Führung in die Pause gerettet werden konnte. „Er hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht“, lobte sein Trainer.

In den zweiten 30 Minuten wurde dann auch die Leistung der übrigen Feldspieler besser und die Gastgeber schafften es, die Führung Schritt für Schritt auszubauen und einen am Ende ungefährdeten Sieg zu feiern.

Kader für die kommende Saison steht, Backups inklusive

Die HSG lässt die Saison nun mit reduziertem Trainingsbetrieb bis Ostern auslaufen und startet im Juni in die Vorbereitung – mit nahezu unverändertem Kader. Lediglich Christian Gerster steht aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, dafür sollte Dominik Venrath öfter dabei sein. „Wir haben einen Kader von 14 Stammspielern plus die Jungs, die als Backup fungieren“, so der Trainer.

Konkret sind das Andreas Olbrich, Philipp Stumm, Martin Klünder, Simon Schneider und Philipp Lehnen. „Weil wir im Kader gefühlt 80 Prozent Außenspieler haben und die Backup-Spieler alle im Rückraum zu Hause sind, brauchen wir sie auf jeden Fall“, sagt Schäfer, der mit Co-Trainer Christian Wagner zusammen ebenfalls weitermacht.

HSG Obere Nahe: Conrad, Rickes – Golenia (1), Kunz (3), Wunder (3), Bamberger (8/1), Gerster (3), Bunn (2), Rogoll (1), Klünder (4), Schneider (3), Stimming (1), Pommer, Christmann (7/2).