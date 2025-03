Ob mit oder ohne Harz: TVB will fünften Sieg in Folge

Wenn die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden am Sonntag (16 Uhr) zum Ligaschlusslicht HSC St. Ingbert-Hassel 2 reisen, dann ist aus Sicht von TV-Trainer Martin Rozycki Vorsicht geboten. „Zu Hause haben sie schon zweimal ein Unentschieden erkämpft, zudem haben wir uns in unserem Heimspiel eine Halbzeit lang schwergetan.“

Von seiner Mannschaft fordert er, dass die sich auf ihre Aufgaben konzentriert und die gleiche Intensität auf die Platte bringt wie in der Vorwoche gegen Wiebelskirchen. „Andernfalls wird es auch in St. Ingbert ganz schwer“, sagt er – und hofft auf den fünften Sieg in Folge, mit dem sein Team den dritten Tabellenplatz festigen könnte.

Ob geharzt wird, entscheidet sich wohl erst ganz kurzfristig. „Laut meiner Infos darf nur die Erste harzen, aber wir nehmen beide Ballsäcke mit, um optimal vorbereitet zu sein“, so der Trainer, der weiterhin auf Luca Geibel und Lukas Schöpfer verzichten muss, hinter Lucas Praß steht ein Fragezeichen.