Chefcoach verlängert Melanie Brombacher wird Co-Trainerin bei der HSG 11.12.2024, 17:30 Uhr

i Symbolbild dpa

Spiel abgebrochen, Zukunftsfragen geklärt - bei der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach ist einiges passiert.

Nach 47 Minuten war Schluss in der Birkenfelder Sporthalle am Berg. Da nämlich wurde die Partie in der saarländischen Handball-Oberliga der Frauen zwischen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach und dem ASC Quierschied beim Stand von 27:22 (17:14) auf Wunsch der Gäste und nach Zustimmung durch die Gastgeber abgebrochen.

