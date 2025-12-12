HSG Kastellaun/Simmern Max Grethen hört nach der Saison auf Sina Ternis 12.12.2025, 12:00 Uhr

i Für Max Grethen (am Ball) beginnt die Abschiedstour: Der Spielmacher der HSG Kastellaun/Simmern, der 2024 aus Budenheim zur HSG stieß, wird am Ende der Saison seine Karriere beenden, soll Kastellaun/Simmern aber in einer anderen Funktion erhalten bleiben. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat am dritten Advent die Chance, mit einem Sieg gegen die Südpfalz Tiger auf Rang fünf zu springen. Doch Coach Mirza Cehajic warnt vor den Gästen, die seit ihrem Trainerwechsel überzeugen.

Am dritten Adventssonntag (17 Uhr) können sich die Regionalliga-Handballer der HSG Kastellaun/Simmern ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereiten – denn mit einem Sieg in der Kastellauner IGS-Halle würde der Mannschaft von Coach Mirza Cehajic mindestens der Sprung auf Rang sechs, im Idealfall sogar auf Rang fünf gelingen.







