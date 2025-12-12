Max Grethen hört nach der Saison auf

Die HSG Kastellaun/Simmern hat am dritten Advent die Chance, mit einem Sieg gegen die Südpfalz Tiger auf Rang fünf zu springen. Doch Coach Mirza Cehajic warnt vor den Gästen, die seit ihrem Trainerwechsel überzeugen.
Am dritten Adventssonntag (17 Uhr) können sich die Regionalliga-Handballer der HSG Kastellaun/Simmern ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereiten – denn mit einem Sieg in der Kastellauner IGS-Halle würde der Mannschaft von Coach Mirza Cehajic mindestens der Sprung auf Rang sechs, im Idealfall sogar auf Rang fünf gelingen.