Obere Nahe gewinnt zu Hause Martin Klünder gibt überraschendes Comeback 09.02.2025, 16:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein Blick auf die Aufstellung der HSG Obere Nahe in der Partie gegen den TV Hermeskeil zeigt die eine oder andere Überraschung. Mit Martin Klünder und Philipp Stumm liefen gleich zwei „Handball-Rentner“ auf.

Eigentlich hatten Martin Klünder und Philipp Stumm ihre Handballschuhe längst an den so häufig zitierten Nagel gehängt, hatten sich in den „Ruhestand“ verabschiedet, doch im Heimspiel der HSG Obere Nahe gegen den TV Hermeskeil in der Bezirksoberliga standen beide nicht nur auf dem Feld, sondern hatten mit jeweils sieben Treffern auch noch maßgeblichen Anteil am 44:35 (21:16)-Sieg ihrer Mannschaft.

