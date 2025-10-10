Die HSG Rhein-Nette trifft auf den noch sieglosen Tabellenletzten Fortuna Saarburg – doch Spielertrainer Yannik Kessels warnt vor falscher Sicherheit. Allerdings hat sich die personelle Situation entspannt.

In der Handball-Verbandsliga empfängt die HSV Rhein-Nette den Tabellenletzten Fortuna Saarburg, der am Samstag um 19 Uhr seine bislang noch recht überschaubare sportliche Visitenkarte in der Andernacher Realschule abgibt.

Überschaubar deshalb, weil die Tabelle 0:10 Punkte bei einem Torverhältnis von minus 56 auf dem Konto der Gäste ausweist.