Die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest hat noch nicht begonnen und schon gibt es die erste Absage: Die für Samstag angesetzte Partie zwischen Bingen und Kastellaun/Simmern findet nicht statt.
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Spielabsage am ersten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest: Wenige Tage vor dem Anwurf des „Rhein-Hunsrück-Derbys“ am Samstag zwischen der HSG Rhein-Nahe Bingen und der HSG Kastellaun/Simmern einigten sich beide Trainer darauf, die Partie auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu verlegen.