Regionalliga Südwest Kastellaun/Simmerner Auftakt in Bingen abgesagt Michael Bongard 28.08.2026, 11:25 Uhr

i Auch Kastellaun/Simmerns Spielmacher Josip Grbavac (am Boden) ist verletzt und fällt wegen einer Wadenverletzung mindestens noch eine Woche aus. Auch deswegen wurde der Regionalliga-Auftakt der HSG am Samstag in Bingen abgesagt. B&P Schmitt

Die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest hat noch nicht begonnen und schon gibt es die erste Absage: Die für Samstag angesetzte Partie zwischen Bingen und Kastellaun/Simmern findet nicht statt.

Spielabsage am ersten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest: Wenige Tage vor dem Anwurf des „Rhein-Hunsrück-Derbys“ am Samstag zwischen der HSG Rhein-Nahe Bingen und der HSG Kastellaun/Simmern einigten sich beide Trainer darauf, die Partie auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu verlegen.







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