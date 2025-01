Obere Nahe gegen Ligaprimus HSG will es besser machen als im Hinspiel 17.01.2025, 10:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Für die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Obere Nahe startet das neue Jahr gleich mit einem Brocken: Am Samstag gastiert der Tabellenführer aus Mertesdorf in der Stadenhalle. Chancenlos sieht Jonathan Schäfer sein Team aber nicht.

Zum Auftakt ins neue Jahr empfangen die Handballer der HSG Obere Nahe am Samstag (17.45 Uhr) die HSG Mertesdorf/Ruwertal und damit den aktuellen Tabellenführer in der Bezirksoberliga. In der Tiefensteiner Stadenhalle rechnet sich die Mannschaft um das Trainerduo Jonathan Schäfer und Christian Wagner durchaus mehr aus, als noch im Hinspiel, als am Ende eine deutliche 18:39-Niederlage stand.

