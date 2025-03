Wird es am Ende Rang vier oder Rang fünf? Für Yannik Zühlsdorf, Coach der Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe, ist das nicht so entscheidend, er hofft aber, dass sich sein Team beim Ligaprimus Kastellaun teuer verkauft.

Noch zwei Spiele haben die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe vor der Brust, dann endet die erste Saison in der neuen Spielklasse – aller Voraussicht nach auf Tabellenplatz fünf. Denn vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) beim aktuellen Tabellenführer, der HSG Kastellaun/Simmern II, in der Kastellauner IGS-Halle ist der Abstand nach unten groß genug, ein Abrutschen nicht mehr möglich. Mit etwas Glück würde aber noch Rang vier winken, da es am letzten Spieltag gegen den HSC Igel und damit die Mannschaft geht, die aktuell auf diesem Platz steht. Dazu müsste die Mannschaft von Coach Yannik Zühlsdorf das Ergebnis in Kastellaun allerdings im Rahmen halten. „Ich erwarte von den Mädels, dass sie sich gut verkaufen und die Dinge umsetzen, die auch im Training gut funktionieren“, so der Trainer, dem für den Auswärtstrip insgesamt zehn Spielerinnen zur Verfügung stehen. Zühlsdorf weiter: „Niederlagen sind nicht schlimm, aber es geht mir um die Art und Weise.“