Bitteres Aus im Saarland-Pokal HSG Birkenfeld verliert in der Verlängerung 12.01.2025, 15:03 Uhr

i Bianca Lauer (Mitte) versucht, sich durchzusetzen. Am Ende verlor sie im Pokal mit ihrer HSG Birkenfeld bei der HG Saarlouis in der Verlängerung. Stefan Ding

Es sind Spiele, die schlaflose Nächte bereiten: In der 3. Runde des Saarland-Pokals mussten sich die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach der HG Saarlouis geschlagen geben. Coach Dominik Schwindling ging indes auf die Gerüchteküche ein.

„Das war so richtig bitter“, fasste Dominik Schwindling, Coach der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, die Partie in der dritten Runde des Saarland-Pokals kurz und prägnant zusammen. Seine Mannschaft wurde auf dem Weg ins Final Four von Gastgeber und Ligakonkurrent HG Saarlouis gestoppt, nach Verlängerung hieß es 33:34 (27:27, 11:14) aus Sicht der HSG.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen