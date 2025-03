Nach der 25:27-Niederlage gegen den HSC Igel im letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga zeigte sich Yannik Zühlsdorf, Coach der Handballerinnen der HSG Obere Nahe, selbstkritisch. „Ich hatte sicherlich auch meinen Anteil an der Niederlage, weil ich die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen habe“, sagte er.

Damit spielte er unter anderem darauf an, dass Lara Hartenberger in den ersten 30 Minuten auf der Bank sitzend komplett unter dem Radar ihres Trainers geblieben war. „Ich hatte sie wirklich nicht auf dem Schirm, weil sie ganz am Rand saß“, sagte Zühlsdorf. Erst für die zweite Hälfte brachte er sie und attestierte ihr vor allem in der Abwehr eine bärenstarke Leistung.

Allerdings kam das altbekannte Problem wieder zum Tragen: Die HSG zeigte sich im Angriff nicht treffsicher genug, gerade einmal vier Tore fielen über die Außen, vier Siebenmeter wurden verworfen. „Da ist es schwierig, in irgendeiner Form noch Einfluss zu nehmen“, so der Trainer.

Igels Maren Weinandy hat die Durchschlagskraft, die dem HSG-Angriff fehlt

Hinzu kam, dass die Defensive die Igeler Rückraumspielerin Maren Weinandy nicht in den Griff bekam. Die erzielte zehn Tore aus dem Spiel heraus und traf einmal vom Siebenmeterpunkt. „Klar, die war schon gut, aber wir müssen eben unsere Tore machen, dann spielt das nur noch eine untergeordnete Rolle“, haderte Zühlsdorf, der froh ist, jetzt in eine zweimonatige Pause gehen zu können.

Am Freitag steht allerdings noch ein Saisonabschluss mit gemeinsamen Essen, Nach- und Vorbesprechung an. Dann soll sich auch entscheiden, ob und in welcher Form es in der kommenden Spielzeit weitergehen wird. Hier sind derzeit noch viele Fragen offen.

HSG Obere Nahe: Göymen - Brusius (6), Juchum (2), L. Hartenberger (1/1), M. Heinz, Merker (1), Roth (2/1), Schwarz, Wedekind (5/3), J. Heinz (1), Fruh (2), Schmidt (1), Zühlsdorf (4/1).