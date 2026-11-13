TuS gastiert in Rabenau
Esteves sieht Holzheimer in „angenehmer“ Situation 
Der pfeilschnelle Atakan-Metin Bulut (am Ball) bildet bei den Holzheimern auf Rechtsaußen ein Gespann mit Philipp Waldforst.
Der pfeilschnelle Atakan-Metin Bulut (am Ball) bildet bei den Holzheimern auf Rechtsaußen ein Gespann mit Philipp Waldforst.
Andreas Hergenhahn

Mit 8:8 Zählern haben sich die Handballer des TuS Holzheim vorerst im Mittelfeld der Tabelle der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga eingenistet. Doch es warten Top-Gegner, die ordentliche Position der Ardecker steht auf dem Prüfstand.

Lesezeit 2 Minuten
Jetzt wird es deutlich, warum zuletzt die Erleichterung beim TuS Holzheim über den Zittersieg gegen die HSG Hochheim/Wicker so groß war. In den nächsten Wochen hat der hessische Handball-Oberligist nämlich ein Schwergewicht nach dem nächsten auf der Agenda stehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Handball Männer HessenSport

Top-News aus dem Sport