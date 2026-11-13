TuS gastiert in Rabenau Esteves sieht Holzheimer in „angenehmer“ Situation René Weiss 13.11.2026, 00:00 Uhr

i Der pfeilschnelle Atakan-Metin Bulut (am Ball) bildet bei den Holzheimern auf Rechtsaußen ein Gespann mit Philipp Waldforst. Andreas Hergenhahn

Mit 8:8 Zählern haben sich die Handballer des TuS Holzheim vorerst im Mittelfeld der Tabelle der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga eingenistet. Doch es warten Top-Gegner, die ordentliche Position der Ardecker steht auf dem Prüfstand.

Jetzt wird es deutlich, warum zuletzt die Erleichterung beim TuS Holzheim über den Zittersieg gegen die HSG Hochheim/Wicker so groß war. In den nächsten Wochen hat der hessische Handball-Oberligist nämlich ein Schwergewicht nach dem nächsten auf der Agenda stehen.







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