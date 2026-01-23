Kastellaun spielt in Budenheim Die beiden Mannschaften der Stunde treffen aufeinander Sina Ternis 23.01.2026, 15:30 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Youngster Adrian Maric (rotes Trikot) steht noch ein Fragezeichen. Er ist am Samstagnachmittag erst noch wie Hugo Ott mit der A-Jugend des HC Koblenz im Einsatz, könnte dann nach Budenheim stoßen, um bei der HSG Kastellaun/Simmern mitzuwirken. Mark Dieler

Wenn die HSG Kastellaun/Simmern am Samstag (19.30 Uhr) auf die SF Budenheim trifft, stehen sich zwei Teams mit starken Serien gegenüber. Allerdings bangt die HSG noch um ihre beiden A-Jugendspieler.

Die einen haben acht der jüngsten neun Partien gewonnen, die anderen sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Es sind also ein wenig die Mannschaften der Stunde, wenn am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Waldsporthalle Budenheim die SF Budenheim und die HSG Kastellaun/Simmern aufeinandertreffen.







Artikel teilen

Artikel teilen