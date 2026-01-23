Wenn die HSG Kastellaun/Simmern am Samstag (19.30 Uhr) auf die SF Budenheim trifft, stehen sich zwei Teams mit starken Serien gegenüber. Allerdings bangt die HSG noch um ihre beiden A-Jugendspieler.
Die einen haben acht der jüngsten neun Partien gewonnen, die anderen sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Es sind also ein wenig die Mannschaften der Stunde, wenn am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Waldsporthalle Budenheim die SF Budenheim und die HSG Kastellaun/Simmern aufeinandertreffen.