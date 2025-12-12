HSG Hunsrück vs. Marpingen Der Tabellenführer gastiert in der Hirtenfeldhalle Sina Ternis 12.12.2025, 11:24 Uhr

i Im Hinspiel in Marpingen musste die HSG Hunsrück um Trainer Maouia ben Maouia beim Tabellenführer eine klare 21:32-Niederlage einstecken. Am Samstag (19,30 Uhr) kommt es in Kleinich zum Rückspiel. Frank Faber. Frank

Die HSG Hunsrück empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer Marpingen – und will sich gegenüber der 21:32-Hinspielpleite deutlich steigern. Allerdings hat die HSG im letzten Spiel vor Weihnachten eine Krankheitswelle erfasst.

Ein wenig sieht Maouia ben Maouia die Partie seiner HSG Hunsrück am Samstag (19.30 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle als Test an. Als Test dafür, ob und wie sich seine Mannschaft seit dem ersten Spieltag entwickelt hat. Denn an besagtem ersten Spieltag ging es für seine Handballerinnen direkt gegen die HSG Marpingen und damit gegen einen der Titelfavoriten in der Regionalliga Südwest.







Artikel teilen

Artikel teilen