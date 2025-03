Birkenfeld untermauert Ansprüche auf die Top Vier

Es war vor allem in Hälfte eins eine reife Leistung, die die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden im Heimspiel gegen den TuS Wiebelskirchen zeigten. Am Ende stand ein deutlicher Sieg.

Eine Halbzeit deutlich gewonnen, eine Halbzeit knapp verloren und so stand am Ende ein dennoch deutlicher Sieg für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden, die durch das 34:22 (20:5) gegen den TuS Wiebelskirchen ihre Ansprüche auf einen Platz unter den ersten Vier eindrucksvoll untermauert haben.

Vor allem mit Halbzeit eins, als seine Mannschaft nur fünf Gegentore zugelassen hatte, war Coach Martin Rozycki absolut zufrieden. „Da haben wir alles umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen hatten“, so der Trainer. Konkret bedeutete das: Die Gastgeber waren aggressiv und hatten eine hohe Intensität in ihrem Spiel, eroberten so – auch zusammen mit Daniel Moch im Tor – viele Bälle und konnten ihr schnelles Umschaltspiel auf die Platte bringen. „Weder mit dem siebten Feldspieler noch mit ihren Auslösehandlugen sind sie bei unserer Abwehr durchgekommen. Auf diese reife Leistung bin ich richtig stolz“, so Rozycki.

Coach mit zweitem Abschnitt unzufrieden

Mit der zweiten Hälfte war der Coach indes nicht wirklich zufrieden, denn die ging mit 14:17 verloren. Das war auch das Ergebnis einer konsequenten zweifachen Manndeckung durch die Gäste. Hinzu kam, „dass wir vorne das Handballspielen vergessen haben“, wie der Trainer erklärte. Sein Team leistete sich plötzlich zu viele technische Fehler und leichtsinnige Abschlüsse. Auch die Defensive langte nicht mehr so konsequent zu wie noch in der ersten halben Stunde. „Darüber werden wir unter der Woche auf jeden Fall noch mal sprechen“, kündigte der Trainer an, nahm seine Mannschaft aber auch ein Stückweit in Schutz: „Als Spieler weiß ich, wie schwer es ist, die Intensität nach so einer deutlichen Halbzeitführung hochzuhalten.“

Birkenfeld: Moch (2) – Kraft (6/2), Arnold, Kandels (1), Janne Lang (4), Topolski (2), Jelle Lang (6), Loch (1), F. Altes (2), G. Praß (3), Welker (1), Stein (4), Wegert (2)