TV bezwingt Ottweiler deutlich Birkenfeld klettert nach Kantersieg auf Rang vier 10.02.2025, 14:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp

Kein Problem stellte die Hürde HSG Ottweiler 2 für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld dar. Die bezwangen den Bis-dato-Tabellennachbarn deutlich - und alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Es war das perfekte Wochenende für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld/Nohfelden: Die Mannschaft von Coach Martin Rozycki feierte einen 41:18 (19:9)-Kantersieg gegen die HSG Ottweiler/Steinbach 2 und weil bereits am Samstag die Black Bulls Alsweiler 2, die bis dato auf Rang vier in der Tabelle gelegen hatten, ihr Spiel gegen die DJK Oberthal 2 verloren, kletterte der TV seinerseits auf Wunschplatz vier, der zur sicheren Teilnahme an der ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen