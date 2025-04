36:0 Punkte, so lautet die beeindruckende Bilanz des ASC Quierschied in der Handball-Bezirksliga. Da verwundert es nicht, dass Birkenfelds Coach Martin Rozycki zu dem Spiel wenig zu sagen hat. Und zur sportlichen Zukunft kann er noch wenig sagen.

„Zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen.“ Das sagt Martin Rozycki, Trainer des TV Birkenfeld/Nohfelden, vor der Auswärtspartie beim ASC Quierschied am Samstag (16 Uhr). Ein Blick auf die Tabelle der Handball-Bezirksliga verrät schnell, warum der TV-Coach so denkt: Die Gastgeber sind verlustpunktfreier Tabellenführer, benötigen noch zwei Siege, um die Saison mit einer perfekten Ausbeute von 40:0 Punkten abzuschließen.

„Ich gehe davon aus, dass genau das deren Ziel ist“, sagt Rozycki, lenkt aber dann selbst ein. „Vielleicht geben sie aber auch jetzt den Spielern die Chance, die bislang nicht so zum Zug kamen.“ Beides ist möglich, denn die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga ist dem ASC nicht mehr zu nehmen.

Für den TV geht es im letzten Saisonspiel darum, sich noch einmal gut zu verkaufen. In Zahlen bedeutet das: „Wir wollen mindestens 20 Tore werfen und weniger als 40 kassieren“, so die Vorgabe des Trainers. Dieses Ziel will er erreichen, indem er beziehungsweise seine Mannschaft – denn Rozycki wird aufgrund der entspannteren Personalsituation wohl nicht auflaufen – das Spiel langsam macht, den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen hält. „Solange wir den Ball haben, kann der Gegner keine Tore werfen“, sagt er lachend.

Erst am letzten Spieltag fällt Entscheidung über künftige Ligazugehörigkeit

Wie es in der neuen Saison für den TV weitergeht, ist immer noch offen. Bislang war der Coach davon ausgegangen, dass nur die ersten vier Teams sich für die künftig eingleisige Bezirksliga qualifizieren, nun hat er aber die Info bekommen, dass Rang eins, also der Aufsteiger in der Verbandsliga, nicht mitgezählt wird, was bedeuten würde, dass auch Rang fünf ausreichen würde. Dann allerdings dürfte Illtal 3, das gegen St. Ingbert-Hassel 2 am Wochenende aller Voraussicht nach gewinnen wird, am letzten Spieltag gegen die Black Bulls Alsweiler 2 nicht Remis spielen. „Denn dann würden wir auf Rang sechs abrutschen“, so Rozycki, der sich erst am Ende beim Verband final informieren will.