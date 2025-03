Noch drei Spiele hat der TV Birkenfeld in der Handball-Bezirksliga zu bestreiten – und schon jetzt beginnt das große Rechnen: Schafft es der TV, am Ende unter die ersten Vier? Ein Sieg gegen Alsweiler 2 wäre ein, aber sicher nicht der finale Schritt.

Obwohl noch drei Partien in der Handball-Bezirksliga zu spielen sind, beginnt bereits jetzt das große Rechnen beim TV Birkenfeld/Nohfelden. Mit einem Sieg am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen die Black Bulls Alsweiler 2 könnte die Mannschaft von Coach Martin Rozycki zwar einen weiteren Schritt in Richtung eingleisige Bezirksliga machen, der finale Schritt wäre es aber noch lange nicht. Vielmehr geht der Birkenfelder Trainer davon aus, dass seine Mannschaft trotz eines derzeit komfortablen anmutenden Vorsprungs auf Rang fünf noch ein Stück weit auf die Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen sein wird – um am Ende unter den besten vier Mannschaften zu landen. Denn nur dann wäre der TV in der kommenden Spielzeit Teil der Bezirksliga.

Dass Rozycki so pessimistisch oder besser realistisch denkt, liegt an den noch ausstehenden Paarungen. Für seine Mannschaft geht es im Anschluss an die Partie gegen Alsweiler noch gegen Quierschied und Merschweiler und damit gegen die Teams, die derzeit die ersten beiden Plätze einnehmen. Weil schon jetzt absehbar ist, dass die Personalsituation wegen Abiprüfungen und Feierlichkeiten angespannt sein wird, rechnet er sich da nicht unbedingt Zählbares aus. „Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass sowohl Illtal als auch Oberthal seine Spiele alle gewinnen wird“, sagt der Trainer. Und das würde dann schlimmstenfalls bedeuten, dass seine Mannschaft doch noch auf Rang fünf abrutscht.

Immerhin könnte der TV mit einem Sieg am Wochenende schon einmal die Black Bulls hinter sich lassen, denn die hätten dann bei noch zwei ausstehenden Spielen bereits fünf Zähler Rückstand. „Das ist natürlich unser erstes Ziel“, so Rozycki. Der hofft auf den Nicht-Harzen-Bonus in der Birkenfelder Halle am Berg. „In der Regel tun sich die Gegner damit schon schwer“, weiß er.

Bei seinem Team stand nach dem Remis gegen Schlusslicht St. Ingbert unter der Woche Torabschlusstraining auf dem Programm, damit die Qualifikation daran schon einmal nicht scheitert.