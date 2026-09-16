Wettenberger zu Gast in Diez Beim Heimdebüt hat Holzheim eine harte Nuss zu knacken Stefan Nink 16.09.2026, 11:30 Uhr

i Der ins Holzheimer Aufgebot aufgerückte Maxim Hölzer (am Ball) überzeugte bei seinem Oberliga-Debüt in Pohlheim nicht nur als zuverlässige Stütze in der Abwehr, sondern steuerte auch fünf Tore zum Erfolg beim Aufsteiger bei. Andreas Hergenhahn

Der Auftakt ist den Oberliga-Handballern des TuS Holzheim geglückt, nun gilt es am Kirmeswochenende in der kleinen Aar-Gemeinde den Fans gegen Regionalliga-Absteiger HSG Wettenberg ein Schmankerl zu bieten. Gespielt wird schon am Freitag ab 20 Uhr.

Staffelleiter Florian Lebherz (Seligenstadt) mutet den Handballern des TuS Holzheim in der Staffel Mitte der hessischen Oberliga einen wahrhaft knackigen Terminplan zu. Nicht weniger als fünf der ersten sieben Begegnungen der neuen Runde haben die Ballwerfer von der Burg Ardeck in der Fremde zu absolvieren.







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