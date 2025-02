Neuerburg hat keine Chance 44:22 – HSG Obere Nahe feiert Kantersieg 24.02.2025, 08:53 Uhr

i Symbolbild dpa

Der Wunsch von Jonathan Schäfer, Trainer der HSG Obere Nahe, dass seine Mannschaft sich endlich ein positives Torverhältnis erarbeitet, wurde erfüllt – dank eines deutlichen Sieges gegen den SV Neuerburg.

Es war ein von Beginn an ungleiches Duell in der Niederwörresbacher Sporthalle: Die Gastgeber der HSG Obere Nahe traten gegen den SV Neuerburg mit voller Bank an, die Gäste waren gerade einmal mit acht Feldspielern angereist – und diese ungleichen Voraussetzungen spiegelten sich dann auch im Endergebnis des Duells in der Handball-Bezirksoberliga wider: Die gastgebende HSG siegte mit 44:22 (20:10) und polierte durch das deutliche Ergebnis auch ...

