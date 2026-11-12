In Rostock und gegen Erfurt Auf Neuwieder Bären wartet ein Wochenende der Chancen René Weiss 12.11.2026, 13:52 Uhr

i Artjom Alexandrov hat mit den Neuwieder Bären am Freitag Reisestress zu bewältigen. Es geht vom Mittelrhein an die Ostsee. Die Black Dragons Erfurt us. René Weiss

Rund 700 Kilometer einfache Strecke haben die Neuwieder Bären am Freitag Richtung Ostsee zurückzulegen. Abends steht ab 20 Uhr das Duell mit den Piranhas Rostock an. Am Sonntag steht dann das Heimspiel gegen die Black Dragons Erfurt auf dem Programm.

„Wir werden ungefähr 24 Stunden unterwegs sein“, berichtet Philipp Heib, Betreuer und Mannschaftsführer des EHC Neuwied, vor der weitesten Fahrt, die in dieser Saison ligaweit in der Eishockey-Oberliga Nord zurückzulegen ist. Am Freitagvormittag, 7.45 Uhr, rollt der Mannschaftsbus der Bären am Icehouse in der Andernacher Straße los und wenn auf den Straßen zwischen der Deichstadt und Rostock einmal diagonal durch die Nordhälfte Deutschlands ...







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