Der Countdown zum Saisonstart in der Pro A läuft und die Koblenzer haben ihren Kader mit sieben Neuzugängen im Sommer erneut durchgemischt. Baskets-Coach Dohrn verspricht: „Wir werden bereit sein.“
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Noch etwas mehr als eine Woche bis zum Saisonstart für die EPG Baskets Koblenz, die in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) in ihre vierte Saison gehen. Am Samstag (18 Uhr, Sporthalle auf der Karthause) steht gegen Ligakonkurrent Karlsruhe Lions der letzte Härtetest an, bevor es dann am Sonntag, 27.