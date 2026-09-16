Bereit für den großen Wurf? Baskets fiebern dem Saisonstart entgegen Klaus Reimann 16.09.2026, 11:26 Uhr

i Jannis Sonnefeld (rechts, grünes Trikot im Testspiel gegen Gießen) geht bei den Baskets in seine zweite Saison. Der baumlange Forward musste sich in der Vorbereitung auf sieben neue Teamkollegen einstellen. Jörg Niebergall

Der Countdown zum Saisonstart in der Pro A läuft und die Koblenzer haben ihren Kader mit sieben Neuzugängen im Sommer erneut durchgemischt. Baskets-Coach Dohrn verspricht: „Wir werden bereit sein.“

Noch etwas mehr als eine Woche bis zum Saisonstart für die EPG Baskets Koblenz, die in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) in ihre vierte Saison gehen. Am Samstag (18 Uhr, Sporthalle auf der Karthause) steht gegen Ligakonkurrent Karlsruhe Lions der letzte Härtetest an, bevor es dann am Sonntag, 27.







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