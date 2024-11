Karpunov fordert Pünktlichkeit und Disziplin

Region Nahe. Ein Kreis-Birkenfeld-Derby steht am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga an – und das hat es in sich, denn in Baumholder treffen am Samstag weiterhin komplett sieglose Gastgeber und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein aufeinander, der seit vier Partien auf einen Dreier wartet.