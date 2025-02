VfB: 3:1 gegen Müschenbach Wissen gewinnt Test und vermeldet weiteren Neuzugang 13.02.2025, 10:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Noch eineinhalb Wochen, dann geht es in der Rheinlandliga für den VfB Wissen darum, schnellstmöglich die 40-Punkte-Marke zu knacken. Im vorletzten Test gegen Müschenbach gab es Licht und Schatten. Und es gibt einen weiteren Neuzugang.

Mit den ersten 60 Minuten war Wissens Coach Dirk Spornhauer zufrieden, mit dem, was er danach sah, deutlich weniger: Der Fußball-Rheinlandligist gewann den vorletzten Härtetest beim Bezirksligisten SG Müschenbach mit 3:1 (2:0) und brachte vor allem in Halbzeit eins vieles auf den Platz, was der Trainer vorgegeben habe.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen