Die Überraschung war nicht nur für Außenstehende, sondern auch für den Betroffenen selbst groß: Thomas Klasen lässt nach seiner Entlassung die Zeit bei Eintracht Trier Revue passieren – und dabei überwiegt das Positive.
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Auch einen Tag nach der Entlassung sitzt der Schock bei Thomas Klasen noch tief. Nach mehr als drei Jahren und nur wenige Monate nach seiner Verlängerung bis zum Jahr 2028 hatten die Vereinsverantwortlichen des Regionalligisten Eintracht Trier den Trainer am Mittwochmorgen von seinem Amt freigestellt.