Trennung nach zwei Pleiten Thomas Klasen bei Eintracht Trier entlassen Sina Ternis 14.10.2026, 15:52 Uhr

i Thomas Klasen wurde mit sofortiger Wirkung beim Regionalligisten Eintracht Trier entlassen. Mark Dieler

Nach gut drei Jahren ist für den gebürtigen Neuwieder Thomas Klasen Schluss beim Regionalligisten Eintracht Trier. Der Verein gab nach zuletzt zwei Liganiederlagen in Folge die Entlassung des Trainers bekannt.

Das kommt doch, zumindest mit Blick auf die Zahlen, überraschend: Der Fußball-Regionalligist Eintracht Trier hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Thomas Klasen getrennt, zieht damit, so jedenfalls heißt es in einem Statement des Vereins, die Konsequenzen aus der sportlichen Entwicklung und dem Auftreten der Mannschaften in den zurückliegenden Spielen in der laufenden Saison.







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