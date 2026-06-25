Die Ankündigung, dass am ersten Verbandsliga-Spieltag der VfR Baumholder den SC Idar-Oberstein empfängt, elektrisiert auch die Trainer beider Mannschaft. Marco Reich fühlt sich sogar an ein legendäres Bundesliga-Spiel erinnert.
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Kaum ist die Nachricht draußen, dass es am ersten Spieltag der Verbandsliga-Saison zum Derby zwischen dem VfR Baumholder und dem SC Idar-Oberstein kommen wird, können es die Fußball-Fans im Kreis Birkenfeld kaum abwarten, dass die Partie endlich angepfiffen wird.