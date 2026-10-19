Theoretisch hätte der SC Idar-Oberstein zweifellos eine zweite Mannschaft für das Gastspiel beim SC Hauenstein stellen können. Idars Trainer Stephan Holländer erklärt die Hintergründe der Absage und warum sie für ihn unumgänglich war.
Lesezeit 6 Minuten
Für reichlich Wirbel gesorgt hat der Verzicht der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein auf die Fußball-Landesliga-Auswärtspartie beim SC Hauenstein am Sonntag. Die Idarer gaben damit die Punkte kampflos preis und verschossen schon am zwölften Spieltag die erste Notpatrone.