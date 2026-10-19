Coach Holländer nimmt Stellung Hätte der SC Idar seine Absage verhindern können? Sascha Nicolay 19.10.2026, 13:17 Uhr

i Alles, nur keinen leichten Job haben gerade Stephan Holländer und Christian Henn beim SC Idar-Oberstein. Jetzt mussten sie sogar die Entscheidung treffen, die Landesliga-Partie der zweiten Mannschaft beim SC Hauenstein abzusagen. Stefan Ding

Theoretisch hätte der SC Idar-Oberstein zweifellos eine zweite Mannschaft für das Gastspiel beim SC Hauenstein stellen können. Idars Trainer Stephan Holländer erklärt die Hintergründe der Absage und warum sie für ihn unumgänglich war.

Für reichlich Wirbel gesorgt hat der Verzicht der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein auf die Fußball-Landesliga-Auswärtspartie beim SC Hauenstein am Sonntag. Die Idarer gaben damit die Punkte kampflos preis und verschossen schon am zwölften Spieltag die erste Notpatrone.







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