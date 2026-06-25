Der Württembergische Fußballverband hat alle Spiele auf seinem Gebiet am Wochenende abgesetzt – und so verfahren auch der TuS Bedesbach-Patersbach und der VfR Baumholder.
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Eigentlich wollte der VfR Baumholder am Samstag schon sein erstes Vorbereitungsspiel für die bevorstehende Saison in der Fußball-Verbandsliga bestreiten. Doch daraus wird nichts. Die Hitze machte den VfR-Fußballern einen Strich durch die Rechnung.Beim TuS Bedesbach-Patersbach sollte der VfR Baumholder am Samstag ursprünglich kicken.