Zu heiß zum Kicken Erster Test des VfR Baumholder auf Mittwoch verschoben Sascha Nicolay 25.06.2026, 14:17 Uhr

i Paul Schneider muss auf seinen ersten Einsatz für den VfR Baumholder noch ein bisschen warten. Das erste Testspiel ist von Samsstag auf Mittwoch verschoben worden. Stefan Ding

Der Württembergische Fußballverband hat alle Spiele auf seinem Gebiet am Wochenende abgesetzt – und so verfahren auch der TuS Bedesbach-Patersbach und der VfR Baumholder.

Eigentlich wollte der VfR Baumholder am Samstag schon sein erstes Vorbereitungsspiel für die bevorstehende Saison in der Fußball-Verbandsliga bestreiten. Doch daraus wird nichts. Die Hitze machte den VfR-Fußballern einen Strich durch die Rechnung.Beim TuS Bedesbach-Patersbach sollte der VfR Baumholder am Samstag ursprünglich kicken.







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