Trotz Krankheitswelle: VfR Baumholder will Positivlauf in Pirmasens fortsetzen

Von Sina Ternis

i Matthias Dingert, Trainer des VfR Baumholder (Archivbild) Foto: Benjamin Werle

Sieben Punkte hat der VfR Baumholder in den vergangenen drei Partien geholt. Am Sonntag (15 Uhr), so der Wunsch von VfR-Coach Matthias Dingert, sollen beim FK Pirmasens II, aktuell mit fünf Punkten Vorletzter in der Fußball-Verbandsliga, die Zähler acht, neun und zehn der aktuellen Serie dazukommen.