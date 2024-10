Plus Kirn

SG Kirn: Erneut zu viele Nackenschläge

Von Sina Ternis

i Kopfballsieger blieb Deniz Gündesli von der SG Kirn/Kirn-Sulzbach im Duell mit dem SV Hinterweidenthal, doch sein Team unterlag mit 1:4. Zudem musste Gündesli früh ausgewechselt werden. Rechts: Nick Nikodemus. Foto: Klaus Castor

Die Euphorie nach einer starken ersten Hälfte war fünf Minuten nach Wiederanpfiff schon wieder verflogen. Da nämlich kassierte die SG Kirn/Kirn-Sulzbach den Gegentreffer zum 1:2 und musste sich am Ende dem SV Hinterweidenthal mit 1:4 geschlagen geben, wartet also auch nach zehn Spielen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Landesliga.