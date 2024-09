Plus Region Nahe

VfR-Coach Hamm erwartet Reaktion nach 0:11-Klatsche – TuS Mörschied optimistisch zum Derby auf dem Volkesberg

Von Sina Ternis

i Stets im Austausch: Michael Rodenbusch (links) bespricht sich mit Philipp Schneider, der zuletzt aus dem Oberliga-Team ausgeholfen hat. Am Sonntag empfängt die Idarer Zweite Aufsteiger TSV Bockenau. Foto: Stefan Ding

Ein Kreis-Birkenfeld-Derby steht am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga an – und das verspricht Spannung: Der zuletzt spielerisch ein wenig schwächelnde FSV Idar-Oberstein empfängt dabei den TuS Mörschied, der nach dem ersten Saisonsieg mit breiter Brust anreisen dürfte.