Plus Kreis Birkenfeld

Spielerduo vertritt Blau-Weiss-Trainer Karpunov – TuS Mörschied muss auf Kapitän Tim Schuf verzichten

i Sven Danech (rechts, im Kopfballduell mit dem Nahbollenbacher Mo Kouyate) wird am Sonntag Spielertrainer-Verantwortung beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein tragen. Foto: Michael Greber

Die Mannschaften der Stunde stehen sich am Sonntag in der Bezirksliga in einem Kreis-Birkenfeld-Duell gegenüber. Der TuS Mörschied empfängt den SC Birkenfeld.