Plus Kreis Birkenfeld SCB-Coach Tobias Jung will keinen Druck aufbauen – BSV-Trainer Mildenberger prangert Einstellung zuletzt an Von Sina Ternis i Punkten müssen am Sonntag sowohl der SC Birkenfeld (in rot) als auch der Bollenbacher SV unbedingt. Foto: Michael Greber Lesezeit: 5 Minuten Ein Duell auf Kreisebene steht am Sonntag in der Bezirksliga auf dem Programm. Dabei trifft der SC Birkenfeld auf die Spvgg Nahbollenbach. Um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben, ist ein Sieg für den SCB wohl unumgänglich. Die sechs anderen BIR-Teams treffen wieder auf Kontrahenten aus dem Nachbarkreis Bad Kreuznach.

FC Brücken - SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim (Sonntag, 15 Uhr). Um die Wertigkeit des Sieges in der Vorwoche in Mörschied zu erhöhen, möchte Brückens Spielertrainer Stanislaw Gonscharik nun zu Hause gegen Merxheim unbedingt nachlegen. Dabei hat er nicht unbedingt die besten Erinnerungen an den Gegner, denn im Hinspiel unterlag seine Mannschaft deutlich ...