Plus Kreis Birkenfeld SC Birkenfeld, Spvgg Nahbollenbach, TuS Mörschied, Idar II, Baumholder II: Quintett peilt den ersten Dreier an Von Sina Ternis i Weiter optimal punkten möchte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (in blau), während der SC Idar-Oberstein II endlich seinen ersten Dreier der Saison einfahren will. Foto: Michael Greber Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein kann seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga bereits am Samstag verteidigen. Dann gastiert die Mannschaft des Trainerduos Eugen Karpunov und Carsten Beicht bei Aufsteiger TSV Bockenau. Lesezeit: 5 Minuten

Zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle stehen dann am Sonntag im Mittelpunkt. Ein Sieglos-Quartett trifft aufeinander. In Mörschied gastiert der VfR Baumholder II. Beide Teams haben in vier Partien dreimal unentschieden gespielt. Vorletzter gegen Letzter heißt es bei der Partie zwischen dem SC Birkenfeld gegen die Spvgg Nahbollenbach am Umweltcampus in Neubrücke. TSV Bockenau – ...