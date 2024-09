Plus Region Nahe SC Birkenfeld: Entwicklung zurück, Abwehrreihe zurück Von Sina Ternis i Ballermann: Auch gegen den TuS Mörschied (grüne Trikots) traf Jan-Uwe Audri (Nummer neun) ins Schwarze. Am Sonntag möchte er mit seinem FSV in Pfaffen-Schwabenheim die Tabellenspitze verteidigen. Foto: Joachim Hähn Eine englische Woche steht den Teams der Fußball-Bezirksliga bevor. Los geht es allerdings mit einem gewöhnlichen Wochenend-Spieltag. Lesezeit: 5 Minuten

SC Birkenfeld - TSV Bockenau. Auch einige Tage nach dem 1:7 und dem aus seiner Sicht blutleeren Auftritt in Fürfeld war dem Birkenfelder Coach Pascal Geibel die Enttäuschung noch anzumerken. „Wir dürfen uns so einfach nicht präsentieren“, sagt er und kündigt erneut personelle Veränderungen an. Dass die sich in einem ...